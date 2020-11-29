Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.

İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani 'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United , 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton 'ı 3-2 mağlup etti.

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