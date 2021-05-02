Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı
02.05.2021 18:35
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United-Liverpool maçı öncesinde ortalık karıştı. Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılmak isteyen kulüp sahibi Glazer Ailesi'ne öfkelerini göstermek için stadı bastı. Binlerce taraftar sahaya inerek protesto gösterisinde bulundu. 18.30'da başlaması planan karşılaşma ileri bir saate ertelendi.
Manchester United taraftarları, Liverpool maçı öncesi Old Trafford'a adeta çıkarma yaparak kulüp sahibi Glazer Ailesi'ni protesto etti. Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı sonrası öfkeden çılgına dönen taraftarlar maçın ileri bir saate ertelenmesine neden oldu.
KAMPANYA BAŞLATTILAR
Öfkeli taraftar ayrıca, takımın kaldıkları otele gelerek yaptıkları protestoyla futbolcuların ve teknik ekibin kaldıkları otelden ayrılmalarını engellemeye çalıştılar. Kulübe yakınlığıyla bilinen Manchester Evening News, 10 bin civarında taraftarın Amerikalı sahiplerinin kulübü bırakmaları için kampanya başlattığını bildirdi.
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