Son Dakika Haberleri: Manchester United, Tottenham Deplasmanında Galip

Manchester United, Tottenham Deplasmanında Galip

57 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi.

Manchester United, Tottenham Deplasmanında Galip, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester United, Wembley Stadı'nda karşılaştı.

Manchester United, 44. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımın İspanyol kalecisi David de Gea, ikinci devrede Tottenham'ın yakaladığı birçok pozisyonda gole izin vermedi.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de üst üste 5. maçını kazandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, ligde 41 puanla 6. sırada yer aldı.

Son 3 haftada ikinci kez kaybeden Tottenham, 48 puanla 3. sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Tottenham, Manchester United, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti Galatasaray ile Anlaşan Marcao'dan Chaves'e Veda

Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Bayram Bektaş'ın İstifa Ettiği İddiaları Doğru Değil Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 22:44:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester United, Tottenham Deplasmanında Galip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]