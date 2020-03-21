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Manchester United ve Manchester City, corona virüs için birlik oldu
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de Manchester şehrinin iki ekibi Manchester United ve Manchester City, corona virüs için buluştu.
Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de Manchester şehrinin iki ekibi Manchester United ve Manchester City, corona virüs için buluştu.
İki ezeli ekip, yaptıkları açıklamada corona virüse karşı ortak hareket edeceklerini ve maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.
"City United" adı altında toplanan iki takım, yardıma muhtaç insanlara yemek yardımı yapacaklarını da belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24
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