Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
- Kaynak: AA
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