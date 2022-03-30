Mancini: "Çok önemli bir takıma karşı galip geldik" - Son Dakika

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye gibi çok önemli bir takıma karşı galip geldiklerini belirterek, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve gelişmekte olan oyuncularının olduğunu söyledi.

İtalya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Konya'da Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Roberto Mancini 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi ile alakalı, olup bitenlerden sonra her şeyi söylemenin kolay olduğunu söyledi. Mancini, bugün iyi oynadıklarını kaydederek, maçta fazla süre alamayanlara şans verdiklerini ve takımının övgüyü hak ettiğini ifade etti.

"HALEN GELİŞMEKTE OLAN OYUNCULARIMIZ ÇOK"

Karşılaşmadan galip ayrılmalarının psikolojik etkilerini anlatan İtalyan Teknik Direktör, "Bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç günü sakin geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak lazım" dedi.

"İLK 10 DAKİKA ÇOK ÇOK ZORLANDIK"

Mancini, maça iyi başlayamadıklarını fakat daha sonra oyunu dengelediklerini aktararak, "Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında ilk 10 dakika çok çok zorlandık, onu da hepimiz gördük ama daha sonra oyunu dengelemesini bildik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir özgüven oldu. Bunlar genç oyuncular tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler. Kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu" şeklinde konuştu.

"BEN ZATEN BİR TÜRKİYE HAYRANIYIM"

İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansı olduğunu hatırlatan Mancini, "İtalyan oyuncular da Türkiye'de oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Türkiye de iyi oyunculardan kurulu ve Cengiz Ünder beni etkiledi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÇOK YETENEKLİ VE GENÇ OYUNCULARA SAHİP"

Türkiye ile eleme oynamaları durumunda oluşacak atmosferin sorulmasına ise Mancini, "İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbiriyle karşılaştırmak çok mümkün değil. Her iki maçın da senaryosu, hedefleri farklı. Türkiye, bugün bize karşı uygulanan sistemle, Portekiz'e de aynı şekilde çıkılmış. Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip, bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - Mehmet Dağlı-İHA)