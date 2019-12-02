Mancini'den EURO 2020 değerlendirmesi

Radio 1'de sabah programına katılarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te cumartesi günü çekilen Avrupa Şampiyonası kuralarını değerlendiren Mancini, "Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz." dedi.



Mancini, "Grubumuzdaki 3 takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Bize karşı alacakları yenilgileri normal değerlendirebilirler. Üç takım da iyi ve genç oyunculardan kurulu. Türkiye, kendi grubunda Fransa'dan 4 puan aldı. İsviçre, rahatsız edici, çünkü bizi iyi tanıyorlar. Premier Lig'de oynayan oyuncularıyla Galler sürpriz yapabilir. Maçlar sahada oynanır." ifadelerini kullandı.



