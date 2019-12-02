Son Dakika Haberleri: Mancini'den EURO 2020 değerlendirmesi
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Mancini'den EURO 2020 değerlendirmesi

6 saat önce

Radio 1'de sabah programına katılarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te cumartesi günü çekilen Avrupa Şampiyonası kuralarını değerlendiren Mancini, "Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum.

Mancini'den EURO 2020 değerlendirmesi, System.String[]

Radio 1'de sabah programına katılarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te cumartesi günü çekilen Avrupa Şampiyonası kuralarını değerlendiren Mancini, "Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz." dedi.


Mancini, "Grubumuzdaki 3 takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Bize karşı alacakları yenilgileri normal değerlendirebilirler. Üç takım da iyi ve genç oyunculardan kurulu. Türkiye, kendi grubunda Fransa'dan 4 puan aldı. İsviçre, rahatsız edici, çünkü bizi iyi tanıyorlar. Premier Lig'de oynayan oyuncularıyla Galler sürpriz yapabilir. Maçlar sahada oynanır." ifadelerini kullandı.


Roberto Mancini, Romanya, Bükreş, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:55 
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