Manda boynuzundan tarak

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Temel İbiş tarafından manda boynuzundan kemik tarak imal ediliyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Temel İbiş tarafından manda boynuzundan kemik tarak imal ediliyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe yönetim kurulları ile bir araya geldi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AK Parti ilçe Başkanı Fazlı Eren ve yönetimi ile bir toplantı yapan Güler, geçen hafta meydana gelen heyelan son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından kendisine hediye edilen Aybastı üretimi olan peynir, reçel, pekmez ve kemik tarak çeşitlerini yakından inceleyen Güler, Aybastı'da 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan tarak imal eden Temel İbiş'in kemik taraklarını inceledi.



30 yıl öncesine kadar Ordu'da bu tür tarak yapan çok usta bulunduğunu, ancak bugün bu zanatı devam ettiren usta kalmadığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlçelerin kendi yöresine özgü bu tür yöresel ürün ve imalatları, zanaat eserlerini günümüze yeniden kazandırmak istiyoruz" dedi. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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