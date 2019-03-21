Son Dakika Haberleri: Manda desteği ödemeleri yarın başlıyor

Manda desteği ödemeleri yarın başlıyor

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 yılı malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Manda desteği ödemeleri yarın başlıyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 yılı malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını bildirdi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:46 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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