Manda desteği ödemeleri yarın başlıyor
14 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 yılı malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 yılı malak, anaç manda, manda yavru ve sürü yöneticisi desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını bildirdi
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:46
Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor
FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar