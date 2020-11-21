Manda sütü talebine yetişemiyor - Son Dakika

Manda sütü talebine yetişemiyor

21.11.2020 07:57
Manda sütü talebine yetişemiyor, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir süre önce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sağladığı destekle 24 manda alan Yıldırım Esener (41), gösterilen yoğun talep nedeniyle manda sütü siparişlerini yetiştiremediğini söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir süre önce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sağladığı destekle 24 manda alan Yıldırım Esener (41), gösterilen yoğun talep nedeniyle manda sütü siparişlerini yetiştiremediğini söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünde yaşayan ve daha önce ilçe merkezinde esnaflık yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Yıldırım Esener, geçen yıl manda yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Esener, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği destekten yararlanmak için Yüksekova Kaymakamlığı'na başvurdu. Bunun üzerine Esener'e 24 manda verildi. Uygun koşullarda mandalarını besleyip, bakımını yapan Esener, her bir mandadan günlük 8 ile 10 litre arasında da süt almaya başladı.Esener'in mandacılık yaptığının duyulması üzerine her geçen gün müşteri sayısı arttı. Lezzetinin yanı sıra inek sütüne göre daha az su, daha çok kuru madde, mineral, yağ ve protein içermesi nedeniyle çok fazla tercih edilince Esener, siparişleri yetiştirmekte zorlanmaya başladı. Siparişlerini artık telefonla almaya başlayan Esener, yaptığı satıştan ve elde ettiği gelirden memnun olduğunu söyledi. Manda sayısını artırmayı hedeflediğini kaydeden Yıldırdım Esener, "Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı'nın çiftçilere yaptığı manda dağıtımından biz de yararlandık. Bu konuda deneyimim ve tecrübem yoktu. Ancak uysal hayvanlar olduğu için kısa sürede işi öğrendim. Ekonomik kazancının yanı sıra soframızın kalitesi arttı. Kaliteli yoğurt ve süt içmeye başladık. Ayrıca kızım astım hastası olduğu için ona da çok iyi geliyor ve iyileşmesini sağlıyor. Bu arada elde ettiğimiz kazanç da giderek artıyor. Elde ettiğimiz yoğurdumuzu, tereyağımızı satıp nakde çeviriyoruz" dedi.


Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor
Manda sütü talebine yetişemiyor

Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova, Çocuk, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manda sütü talebine yetişemiyor - Son Dakika


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