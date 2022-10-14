Manda yavruları,çakal tehdidi altında - Son Dakika
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Manda yavruları,çakal tehdidi altında

14.10.2022 17:27

Manda yavruları,çakal tehdidi altında Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Kuş Cenneti sınırları içinde bulunan Sarıköy Mahallesi'ndeki manda besicileri, çakalların manda yavrularını (malak) telef etmesinden yakındı.

Manda yavruları,çakal tehdidi altında

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Kuş Cenneti sınırları içinde bulunan Sarıköy Mahallesi'ndeki manda besicileri, çakalların manda yavrularını (malak) telef etmesinden yakındı.

Sarıköy Mahallesi Arnavutlar mevkisinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Şenol Türk ve eşi Döndü Türk, besledikleri manda yavrularının(malak) çakalların saldırısına uğrayarak telef olduğunu belirtti. Manda yavrularının, çakalların saldırısına uğramasının kendilerini mağdur ettiğini belirten yöre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan çiftçilik ve hayvancılıkla uzun yıllardır uğraşan Döndü Türk, "Biz 30 senedir hayvancılık ve çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Ama malaklarımız sürekli çakalların saldırısına uğruyor. Çakallar hayvanlarımızı telef ediyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manda yavruları,çakal tehdidi altında - Son Dakika

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