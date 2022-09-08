MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ

08.09.2022 17:22

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ailesi ile pansiyonda kalan otizmli genç, mandal almak istediği sırada dengesini kaybedip, market tentesi ile birlikte zemine düştü; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ailesi ile pansiyonda kalan otizmli genç, mandal almak istediği sırada dengesini kaybedip, market tentesi ile birlikte zemine düştü; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arapsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan tatil için Antalya'ya gelen ve pansiyonda konaklayan ailenin otizmli oğlu, 1'inci kat balkonundan mandal almak istediği sırada dengesini kaybedip, marketin tentesi ile birlikte zemine düştü. İlk müdahaleyi yapan market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan otizmli gencin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Market sahibi Esen Peksoy, Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben marketten çıktıktan sonra olay gerçekleşmiş dedi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Erzurum, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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