Mandal: TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1,9 milyar lira
1 saat önce
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'de projeleri 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, " Türkiye
'de projeleri 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:10
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