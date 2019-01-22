Son Dakika Haberleri: Mandal: TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1,9 milyar lira

Mandal: TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1,9 milyar lira

1 saat önce

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'de projeleri 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda.

Mandal: TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1,9 milyar lira, System.String[]
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, " Türkiye'de projeleri 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:10 

Türkiye, Ekonomi
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