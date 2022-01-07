MANDALAR, EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA, GÖL TABANINDAKİ YOSUNLARLA BESLENİYOR - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesinin kırsal Oruçlu Mahallesi'nde mandalar, gündüzleri sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar düştüğü bölgede her gün Kaz Gölü'ne getiriliyor. Mandalar, gün boyunca göl tabanındaki yosunları yiyerek besleniyor.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya, hayatı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile 'Türkiye'nin en soğuk yeri' olarak kayıtlara geçen Van'ın Çaldıran ilçesinde; yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklığı gündüzleri eksi 10, geceleri ise eksi 25 dereceye kadar düşüyor. Soğuk hava nedeniyle ilçede dereler dondu, ağaçlarda buz ve kırağı oluştu. İlçeye bağlı 50 haneli Oruçlu Mahallesi'nde yaklaşık 50 manda, soğuk havaya rağmen her gün Kaz Gölü'ne getiriliyor. Suya giren mandalar, göl tabanındaki yosunları yiyerek besleniyor.

'ET VE SÜTÜNÜN ŞİFA OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Mandaları göle getiren Şeyma Beyazsu (14), hava sıcaklığının geçen yıllarda eksi 40 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "Kışın mandaları, Kaz Gölü'ne bırakıyoruz. Burada yosunlar fazla olduğundan mandalar, bununla besleniyor. Mandaların süt ve yoğurdu çok lezzetli oluyor, et ve sütünün şifa olduğu da söyleniyor. Mandaları fazla otla beslemiyoruz. Gölde yosunla besleniyorlar. Her gün sabah 09.00'da bırakıyoruz, akşam 17. 00'ye kadar gölde kalıyorlar" dedi.