Mandalar gölün dibindeki yosunlarla besleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mandalar gölün dibindeki yosunlarla besleniyor - Son Dakika

Mandalar gölün dibindeki yosunlarla besleniyor

6 saat önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mandalar gölün dibindeki yosunlarla besleniyor, System.String[]

VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceyi bulduğu ilçede mandaların sıra dışı beslenmesi de dikkat çekiyor. İlçedeki Kaz Gölü'ne başlarında kimse olmadan gelen mandalar, gölün dibindeki yosunlardan beslenip, tekrar barınaklarına geri dönüyor.

Bölgede, kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede soğuk hava nedeniyle yıl içinde tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.

Çaldıran'da mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Kış aylarında sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne başlarında kimse olmadan gelen mandalar, göle girip göl dibindeki yosunlar ile besleniyor. Mandalar, ardından yine barınaklarına dönüyor.


Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
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