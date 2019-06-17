Mandalara Kaz Gölü'nde serinlik
33 dakika önce
TOKAT'ın Pazar ilçesinde, manda sürüleri Kaz Gölü'nde serinletiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Pazar ilçesinde, manda sürüleri Kaz Gölü'nde serinletiliyor. Tokat
kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Kaz Gölü, göçmen kuşların yolu üzerinde bulunması nedeniyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler oluyor. Hayvancılık ve tarımın yapıldığı ilçede, mandalar da sürü halinde göl civarında otlatılıyor. Hayvanlar, sıcak hava nedeniyle Kaz Gölü'ne sokularak serinletiliyor.
- Tokat
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