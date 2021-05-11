Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! - Son Dakika

Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!

11.05.2021 10:09

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde meradan sürü halinde gelen mandaların dereyi geçişi görenlerin hayli ilgisini çekiyor. Belgeselleri andıran geçiş, adete izleyenleri görsel şölen yolculuğuna çıkarıyor. Mandalar gün sonunda sürü halinde damlarına geri dönüyorlar.

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı ve Yakupköy mahalleleri manda üretimiyle ön plana çıkıyor. Mandalar, ineğe göre daha yağlı bir sütü olması nedeniyle genel olarak kaymak üretiminde kullanılıyor.

KAYMAĞININ KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR

Balıkesir genelinde 5 bine yakın manda bulunurken, toplam manda sayısının yarısı ise Balıklı ve Yakupköy mahallelerinde bulunuyor. Manda sütünün kilosu perakende olarak 10- 12 liradan satışa sunuluyor. Genel olarak tatlılarda kullanılan kaymağının kilosu ise 100 ila 120 liradan satılıyor.

"YAZIN DEREDEN ZOR ÇIKARIYORUZ"

Kırsal Balıklı Mahallesi'nde sürü halinde meraya çıkan mandalar ise görsel şölen oluşturuyor. Özellikle kırsal Balıklı Mahallesi deresinden geçerken belgeselleri aratmayan görsel bir şölen sunan mandalar, çobanlara ise en zor zamanı sıcak havalarda yaşatıyor. Mandaların yazın dereden çıkmak istemediğini söyleyen Orhan Kahraman, "Yazın dereden zor çıkarıyoruz. Yayılıp kalıyorlar" dedi.

MAHALLE HALKI BU GÖRÜNTÜLERE ALIŞIK

30 yıldan buyana manda baktığını belirten Fahri Demir ise "Mandalar sabah saatlerinde çıkıyor ve akşam üstü saat 18.00 civarında damlarına dönüyorlar. Meradan sürü halinde gelen mandalar dereyi geçer geçmez ise kendi yollarına ilerleyerek damarına giriyorlar. Biz mahallemizde artık bu görüntülere alışsak da, dışarıdan gelenler için büyük bir görsel şölen oluyor" diye konuştu.

İşte o ana ilişkin kareler;

Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti değil Balıklı! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!

Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • boş beleş üniversite mezuniyeti: mantar gibi her yere sözüm ona üniversite açıldı, çok okuyanı mühendis vs. olup 3 kuruşa çalışıyor, kalanların çoğu ya işsiz ya da gizli işsiz. Manda yetiştirse dünyanın parasını kazanacak ama çocukluğundan beri çoban olmak hakir iş olarak gösterilmiş ana babaları tarafından, yazık. Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır

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