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Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi - Son Dakika

Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

26.12.2021 09:32

Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki mandalar, hava sıcaklığının yaklaşık eksi 20 dereceyi bulduğu kış günlerinde kaplıca suyuna girerek adeta stres atıp keyif sürüyor.

Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki mandalar, hava sıcaklığının yaklaşık eksi 20 dereceyi bulduğu kış günlerinde kaplıca suyuna girerek adeta stres atıp keyif sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı kaldıkları ahırlarda kirlenen mandalar, süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor. Kaplıcada temizlenen mandalar, tekrar köye getiriliyor. Nemrut Dağı'nın hemen eteklerinde bulunan kaplıcada mandalar kışın soğuğuna aldırış etmeksizin 40 dereceyi bulan sıcak suda saatlerce kalıyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, etrafı karla kaplı kaplıcaya getirilen mandalarda suya alıştıkları için kaplıcayı görür görmez adeta koşarak suya giriyorlar. Mandalarla kaplıcaya giren gençler ise hem mandaları yıkıyor hem de onlarla beraber eğleniyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Kış aylarında haftanın en az iki günü düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Muhammed Tören, kış boyunca ahırda kalan hayvanların kaplıcaya girerek hem temizlenip hem de stres attıklarını da sözlerine ekledi.

Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi
Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi
Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

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Nemrut Dağı, Güroymak, Bitlis, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi - Son Dakika


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