Mandalina bahçeleri eski günlerine dönüyor

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinin model olarak tasarlanarak eko-turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.



Bitez'de belediye mülkiyetindeki mandalina bahçesinin aslına uygun hale dönüştürülmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) üyeleri ile bir araya geldi. BİTAV üyeleri, uzun yıllar bakımsız kalan bahçenin son halinin takdir topladığını belilrterek, Bodrum Belediyesi'nin örnek çalışması nedeniyle Başkan Aras'a teşekkür etti.



Belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden düzenlenen, budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılarak yeniden hayata kavuşturulan "model" mandalina bahçesinde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eko turizme kazandırmayı hedefledikleri bahçenin formuna kavuştuğunu belirterek projenin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını söyledi. Aras, bahçe içindeki eski Bodrum evinin aslına uygun hale getirerek tescillenmesi yönündeki öneriyi değerlendirmeye alacaklarını kaydetti.



Bodrum'un her anlamda çok zengin bir coğrafya olduğunu ve bu zenginliklere sahip çıkmak için çalışmaların canla başla sürdüğünü ifade eden Başkan Aras, "Bodrum'un simgesi olan mandalina bahçelerimizi bakımsızlıktan kurtarmak için bir adım attık. Benzer yerlerde de aynı uygulamayı yaparak, mandalina bahçelerimize sahip çıkacağız." dedi.



BİTAV üyeleriyle Bitez'in eski belediye başkanları İbrahim Çömez ve Remzi Güngör'ün de katıldığı toplantıda, projenin sonraki aşamaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Aras, daha sonar "Müsaitseniz Size Geliyoruz" projesi kapsamında Bitez Pazar Yerine giderek esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. - MUĞLA