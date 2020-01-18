Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı - Son Dakika Ekonomi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

16 dakika önce

Bodrum mandalinasından dolma, sütlaç, peynir, baklava, pastil gibi birçok ürün yapan girişimci Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan tarhana yaptı.

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı, System.String[]

Bodrum mandalinasından dolma, sütlaç, peynir, baklava, pastil gibi birçok ürün yapan girişimci Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan tarhana yaptı. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk içilebilen mandalina tarhanasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Evinde kendi imkanlarıyla Bodrum mandalinasından çeşitli tatlar elde eden Fadime Aslan, mandalina reçeli, mandalina ekşisi, mandalina marmeladı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri, mandalina sütlacı gibi lezzetlerin ardından bu kez de mandalinadan tarhana yaptı. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk olarak tüketilebilen mandalina tarhanası birçok gribal hastalığa da iyi geliyor. Görenleri şakına çeviren mandalina tarhanasının içinde bulgur, tarçın, zencifil gibi birçok üründe yer alıyor.


İksir niteliğinde, şifa deposu


Bodrum mandalinasından tarhana yaptığını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi:


"Bodrum mandalinasının aroması çok keskin. Bugüne kadar mandalinadan dolma, sütlaç, baklava, peynir, pastil gibi bir çok ürün yaptım. C vitamini deposu olan mandalinadan neden tarhana yapılmasın dedim. İksir gibi şifa deposu olan bir lezzet elde ettim. Sıcak ve soğuk olarak tüketilebiliyor. İçerisinde bulgur, tarçın, zencefil gibi bir çok farklı lezzet var. İçenlerin oldukça hoşuna gidiyor"dedi.


Mandalinadan yaptığı dolma, sütlaç, pastil gibi ürünlerinin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Aslan, ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak için yerel yöneticilerden destek istedi. - MUĞLA

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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