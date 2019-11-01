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Son Dakika Güncel Mandalina hasadı başladı

Mandalina hasadı başladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mandalina hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mandalina hasadına başlandı.

İlçenin Çukurova'sı olarak bilinen Yeşilova bölgesinin verimli topraklarında 15-20 yıl önce evlerinin önüne hobi ve tüketim amaçlı olarak dikilen mandalina, kirazdan sonra vatandaşın önemli bir geçim kaynağı oldu.

Bahçede hasadına başlanan mandalinaların çevre il ve ilçelere satışı yapılıyor.

Kızık Mahallesi Muhtarı Hamdi Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilova bölgesinde yaklaşık 2 bin hektarlık alanda mandalina üretimi yapıldığını söyledi.

Kirazıyla ünlü ilçenin Çukurova'yı andıran bölgesinde narenciye yetiştiriciliğinin de önemli bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Arslantaş, şunları ifade etti:

"Kirazın başkentinde bundan 5-6 yıl önce mandalina diktim. Bu bölgede 20-25 yıla yakın bir narenciye üreticiliği başladı. Özellikle Okitsu cinsi mandalina yetiştiriciliği çok yaygınlaştı. 25 yıl önce dikildiğinde 15-20 dönüm bir bahçe varken şu an da bizim bu bölgemizde 2 bin-2 bin 500 dönüme ulaşmıştır. Narenciye burada çok güzel tuttu ve verim de çok güzel. Ekonomiye güzel katkısı var."

Kendisinin de 600 kök fidanının bulunduğunu dile getiren Arslantaş, hasadın başlamasıyla hareketli günler geçirdiklerini söyledi.

Hasadın yöre halkının yanı sıra civar il ve ilçelerden gelen işçilerin de aile bütçelerine katkı sağladığını ifade eden Arslantaş, pazar sıkıntısı yaşamadıklarını, yaklaşık 10 bin ton civarında bir ürün hasadı hedeflediklerini söyledi.

Kozan bölgesinden hasat için Andırın'a gelen tarım işçilerinden Gülendam Şahin ise 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek bereketli bir sezon diledi.

Mandalina hasadı başladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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