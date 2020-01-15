Mandalina kış ortasında çiçek açıp meyve verdi - Son Dakika

Adana'da mart ayının ilk haftasında çiçek açıp eylül ayında meyve vermesi gereken mandalina, havalar sıcak gittiği için kış ortasında çiçek açıp meyve verdi.



İklim değişiklikleri Adana'da narenciyeyi de etkiledi. Havaların sıcak gitmesinden dolayı Yüreğir ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde Ömer Köle'ye ait mandalina bahçesinde hasat yapılırken çiçek açan ve yeni meyve veren ağaçların olduğu görüldü. Mandalina ağacında hem çiçek, hem yeni meyve hem de hasat edilen meyvenin bir arada olması görenleri hayrete düşürdü.



Köle, 67 yaşında olduğunu, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını ancak ilk kez hayatında mandalinanın kış günü çiçek açtığını gördüğünü söyledi. Köle, mandalinanın normalde mart ayında çiçek açıp eylül ayında meyvesinin olgunlaşıp toplanması gerektiğini belirterek, "Ancak geçtiğimiz yıl Haziran ayında yağmur yağması ardından havanın çok sıcak geçmesi, kış günü de havaların ılık geçmesinden dolayı ağaçlar şaşırdı. Şimdi ağaçta hem çiçek var, hem yeni meyve var hem de hasat ettiğimiz meyve var" diye konuştu. - ADANA