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Son Dakika Güncel MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

18 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda mandalina yüklü kamyon alev alev yandı.

MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mandalina yüklü kamyon alev alev yandı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken bir kamyon dolusu mandalina heba oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde çıktı. Mehmet Bolat yönetimindeki mandalina yüklü 33 ADD 282 plakalı kamyon, Mersin'den aldığı ve bir kısmını İstanbul Kozyatağı haline teslim ettiği mandalinaları Bayrampaşa Hali'ne götürmek için yola çıktı. Bolat, Reşadiye Mevkiine geldiğinde kamyonun tekerleği birden alev aldı. Can havliyle yanındaki arkadaşıyla birlikte kendilerini dışarı atan Bolat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ümraniye ve Yenidoğan gruplarından gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyona müdahale ederek söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki plastik kasalara doldurulmuş mandalinalar ise heba oldu. Yangın nedeniyle yolun iki şeridi kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan kamyon

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Heba olan mandalinalar

-Alev topu olan kamyon (cep telefonu görüntüsü)

-Sürücü ve arkadaşı

-Genel ve detay


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:01 Kaynak: DHA
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