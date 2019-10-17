Son Dakika Haberleri: Mandalina yüklü kamyon alev alev yandı
Son Dakika Güncel Mandalina yüklü kamyon alev alev yandı

Mandalina yüklü kamyon alev alev yandı

43 dakika önce

KUZEY Marmara Otoyolu'nda mandalina yüklü kamyon alev alev yandı.

Mandalina yüklü kamyon alev alev yandı, System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu'nda mandalina yüklü kamyon alev alev yandı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken bir kamyon dolusu mandalina heba oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde çıktı. Mehmet Bolat yönetimindeki mandalina yüklü 33 ADD 282 plakalı kamyon, Mersin'den aldığı ve bir kısmını İstanbul Kozyatağı haline teslim ettiği mandalinaları Bayrampaşa Hali'ne götürmek için yola çıktı. Bolat, Reşadiye Mevkiine geldiğinde kamyonun tekerleği birden alev aldı. Can havliyle yanındaki arkadaşıyla birlikte kendilerini dışarı atan Bolat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ümraniye ve Yenidoğan gruplarından gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyona müdahale ederek söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki plastik kasalara doldurulmuş mandalinalar ise heba oldu. Yangın nedeniyle yolun iki şeridi kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.


- İstanbul
Marmara, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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