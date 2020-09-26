Mandalinada rekolte sevinci - Son Dakika

Mandalinada rekolte sevinci

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden mandalina, yüzde 25 verim artışı beklentisiyle üretici ve ihracatçıyı sevindirdi.

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden mandalina, yüzde 25 verim artışı beklentisiyle üretici ve ihracatçıyı sevindirdi.

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden mandalinada erkenci ürünler raflarda yer alsa da Ege Bölgesi'nde hasat henüz başlamadı.

Ağaçlarda sararmayı bekleyen mandalinada meyve tutumunun geçen seneye göre yüzde 25 fazla olması, üreticiyi memnun etti.

Ekim ayında hasadına başlanacak satsuma cinsi mandalinada ihracatın Kovid-19 salgınının etkisiyle artması bekleniyor.

Hedef 400 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon 757 bin ton karşılığı 347 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'den 66 ülkeye mandalina satıldığını belirten Uçak, "En fazla ihracatın gerçekleştiği 3 ülke Rusya, Ukrayna ve Irak olmuştur. Rusya'ya yapılan mandalina ihracatı toplam mandalina ihracatının yüzde 54'ünü kapsıyor. Bu yıl mandalina ihracatında 347 milyon doların üstüne çıkma niyetindeyiz. Hedefimiz 400 milyon doları yakalamak." dedi.

Ege İhracatçı Birliklerinin yaklaşık 10 yıldır bölgenin turunçgil rekoltesini belirlemek için çalışma yaptığını dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız çalışma sonucunda Ege Bölgesi'nde mandalina rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 20-25 artışla 150 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Türkiye genelinde de benzer bir artışın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sezonun ilk çiçeklenme dönemi çok verimli geçti, sonrasında olumsuz hava koşullarından biraz fire oldu ancak yine de hem üretici hem de ihracatçı açısından verimli bir sezon olacak. Kalite olarak da bu sezonki ürünün beklentimizi karşılayacak seviyede olduğunu söyleyebilirim."

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de bu sene mandalinanın kalitesi ve veriminin "süper" olduğunu söyledi.

"Geçen sene ilçemizde hem verim hem de kalite düşüktü ama bu sene ikisi de çok güzel. Fiyat da istediğimiz seviyede." diyen Telli, salgın nedeniyle mandalinaya talebin yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Mandalinada rekolte sevinci
Mandalinada rekolte sevinci
Mandalinada rekolte sevinci
Mandalinada rekolte sevinci

Türkiye, İhracat, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mandalinada rekolte sevinci - Son Dakika Ekonomi

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