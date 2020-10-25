Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü - Son Dakika

Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü

25.10.2020 09:49

Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü Dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinada hasat devam ediyor Mandalina bahçeleri havadan görüntülendi Mandalinada bu yılki ihracat hedefi 400 milyon dolar İZMİR - İzmir'in dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinada hasat devam ediyor.

Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü

Dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinada hasat devam ediyor

Mandalina bahçeleri havadan görüntülendi

Mandalinada bu yılki ihracat hedefi 400 milyon dolar

İZMİR - İzmir'in dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinada hasat devam ediyor. 19 Ekim'de ihraç edilmeye başlanan mandalina rekoltesinde bu yıl, geçen seneye oranla yüzde 25 artış bekleniyor. Korona virüsün etkisiyle bu seneki ihracat hedefi ise 400 milyon dolar.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yetişen dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinada hasat devam ediyor. İnce kabuklu ve çekirdeksiz olmasının yanı sıra aroması ile de tercih edilen ürünler arasında yer alan satsuma cinsi mandalina, hem yurt dışı hem de yurt içinde tüketiliyor. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki mandalina bahçelerinde sabahın ilk ışıklarından itibaren hummalı bir çalışma ile satsuma mandalinalar toplanıyor, ürünler fabrikalarda işlenerek paketleniyor. Kalitesine ve büyüklüğüne göre kutulanan mandalinalar, kamyonlarla yüklenerek hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye 2019'da 57 ülkeye ihraç ettiği mandalinadan 347 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Ege Yaş, Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina rekoltesinde bu yıl geçen seneye oranla yüzde 25 artış beklediklerini belirterek 2020 ihracat hedeflerinin 400 milyon dolar olduğunu ifade etti. Uçak, korona virüs pandemisi nedeniyle yaş meyve ve sebze ihracatında artış olduğunu, bu durumun mandalina ihracatına da yansıyacağını düşündüklerini kaydetti.

Rekolte yüksek

Uçak, "2020 yılının rekoltesinin, geçen seneye göre yüzde 25 fazla olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 57 ülkeye yaptığımız ihracatın toplam değeri 347 milyon dolardı. 2020 yılında 57'den daha fazla ülkeye 400 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl mandalina rekoltesi yüksek. Fiyatlar da oldukça makul düzeyde. Erkenci mandalina şu anda piyasada satılıyor. 19 Ekim'de satsuma cinsi mandalina ihracatımız başladı. Hava şartları iyi giderse 2021 yılının ocak ayı sonuna kadar satsuma mandalina ihracatı devam eder. Mandalinayı en çok Rusya, Ukrayna ve Irak'a satıyoruz. Tabii ki Avrupa ülkelerine olan ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Korona virüs, ihracatı artırdı

Ege'nin satsuma mandalinasının çok özel olduğunu belirten Uçak, "Satsuma, ince kabuklu ve çekirdeksiz olur. İçindeki zar çok incedir ve aroması da çok güzeldir. Bölgemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün yetişiyor. Ürünümüzü ihracat etmenin yanı sıra iç piyasaya da sunuyoruz. Satsuma mandalinayı ihraç ettiğimiz ülkeler muhakkak devamını istiyor. Özellikle korona virüs döneminde oldukça rağbet gördü. Pandemi döneminde yaş sebze meyve mamullerinde ihracatımızı artırdık" diye konuştu. Öte yandan, mandalina bahçeleri ve ürün toplama anları havadan görüntülendi.

Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü
Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü

Koronavirüs, İhracat, Hasat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mandalinada rekor rekolte yüz güldürdü - Son Dakika Ekonomi

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