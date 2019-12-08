Mandela'nın torunu, dedesinin düşünce mirasını Türk halkına anlatıyor

Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Ndileka Mandela, Türkiye'nin; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'e katılmasının faydalı olacağını belirterek "Türkiye'den öğreneceklerimiz var." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) davetiyle Türkiye'ye gelen Mandela, Hamamönü'ndeki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandela, YEE'nin, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine katkı sağladığına işaret ederek dedesinin düşünce mirasını Türk halkına anlattığını belirtti.

İkili ilişkiler

Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini söyleyen Mandela, burada cesaret, samimiyet ve tarihi zenginliği hissettiğini kaydetti.

Vize almak için büyük uğraşlar verilmediğini anlatan Mandela, "(Türkiye'ye) Vizeye online olarak başvuruyorsunuz. Vizeye online olarak başvurulan bir ülkeyi ilk defa görüyorum." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin iyi seviyede seyrettiğini ve ilerleyeceğini dile getiren Mandela, Güney Afrikalıların Türkiye hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

Cinsiyet aktivisti olduğunu belirten Mandela, Atatürk'ün kadınların eşitliğine yönelik çabalarına değinerek şunları söyledi:

"Güney Afrikalılar, Türkiye hakkında çok az şey biliyor. Türkiye'yi cesaret verici ve samimi buluyorum. Türk insanı misafirperver. Tarih ve kültürdeki zenginliği dikkat çekici. Kapadokya'da bölgenin tarihini gözlemliyorsunuz. Anıtkabir'de Atatürk'ü de ziyaret ettik. Atatürk zamanının lideri bir cumhurbaşkanıydı. Atatürk'ün kadınların eşitliği konusundaki mücadeleleri gelecek vadetti."

Filistin

Ülkesinin bağımsızlığını Filistin'in bağımsızlığına bağlayarak Filistin davasına dikkati çeken dedesinin hassasiyetine değinen Mandela, "Dedem Mandela, Güney Afrikalıların gerçek bağımsızlığının Filistinlilerin özgürleşmesiyle tamamlanacağını hissederdi. Şu an ailesi de aynı yol ve zihniyeti muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

BRICS

Mandela, Güney Afrika'nın Türkiye'den öğreneceği çok şeyin olduğunu belirten Mandela, "Türkiye'nin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan) BRICS'e katılması faydalı olur." dedi.

Türkiye'nin ulaşım altyapısına dikkati çeken Mandela, "Türkiye'den öğreneceklerimiz var. Ulaşım sistemlerine bakın, feribot, metro, tren. Güney Afrika'da ise halen ağırlıklı olarak kırsal kalkınma var." diye konuştu.