Mandela'nın torunundan "Afrika'nın çözümü Afrika'da" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mandela'nın torunundan 'Afrika'nın çözümü Afrika'da' vurgusu - Son Dakika

Mandela'nın torunundan "Afrika'nın çözümü Afrika'da" vurgusu

7 saat önce

TOLGA YANIK/ABDULKADİR GÜNYOL - Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, Afrikalıların kendileriyle ilgili konularda tek belirleyici olmaları ve sömürüye...

TOLGA YANIK/ABDULKADİR GÜNYOL - Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, Afrikalıların kendileriyle ilgili konularda tek belirleyici olmaları ve sömürüye izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer insanlara imkan tanırsanız onlar sizin üzerinizden menfaat sağlayıp sizden faydalanacaktır." dedi.

Swati Dlamini Mandela, Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, melek yatırım ekosistemini anlamak açısından Afrika için çok iyi bir imkan olduğunu ifade ederek, bu tarz etkinlikler sayesinde Türkiye ve Afrika arasında iş birliği yapmanın ve köprü kurmanın kendileri için mükemmel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Melek yatırımın ve diğer iş alanlarının en başarılı örneklerini tanıyarak Afrika'da böyle bir ekosistemin uygulanabilirliğini görme imkanı bulduklarını belirten Mandela, "Dünya Melek Yatırım Forumu gibi etkinlikler, girişimciler ve yatırımcılar arasında güzel bir sinerji oluşturuyor. Yatırımcılar, girişimlere destek sağlayarak aslında bu girişimlerin sahipleri olan genç insanlara da yatırım yapıyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü genç insanlar bizim geleceğimiz." diye konuştu.

"Tek belirleyici olmalı ve sömürüye izin vermemeliyiz"

Mandela, Afrika açısından diğer ülkelerdeki aktörlerle kurulabilecek her ilişkinin faydalı olacağını dile getirerek, "Yuvarlak masa toplantıları, paneller ve tartışmalar aracılığıyla bir araya geliyoruz ve Afrika'nın farklı alanlardaki sorunlarına birlikte çözüm üretiyoruz." dedi.

Batı dünyasının, Afrika'nın sorunlarının çözümüne yönelik bir bilgiye sahip olamayabileceğini belirten Mandela, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrikalılar olarak sorunlarımıza kendimiz çözüm bulmalıyız. Kendimizle ilgili konularda tek belirleyici olmalı ve sömürüye izin vermemeliyiz. Bunu sağlamanın yolu öncelikle kendimizden başlamaktan geçiyor. Eğer insanlara imkan tanırsanız onlar sizin üzerinizden menfaat sağlayıp sizden faydalanacaktır. Eğer kendinize 'kimsenin beni istismar etmesine izin vermeyeceğim' derseniz onlar bunu yapmayacaktır. Bu konuyla ilgili; kendimizi tanımlama, geleceğimizi nasıl şekillendirmek istediğimize ve bunun yollarına karar verme gibi birçok durum var. Sonuç olarak, kendimize odaklanmalı, bunun ardından insanlara bizimle olan ilişkileriyle ilgili bir şeyler söylemeliyiz. Sorunların çözümü kendimizden başlıyor."

"Türkiye, çığır açan bir ortam sunuyor"

Swati Dlamini Mandela, gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını çözmeleri noktasında inovasyonlara ihtiyaç duyduğunu, bu inovasyonların ortaya çıkmasını sağlamak ve Afrika'daki insanları daha inovatif hale getirmek için bir ekosistem oluşturmak gerektiğini söyledi.

Mandela, "Bunun da ötesinde, bu insanların finansman, mentorluk gibi konularda desteklenmesi gerekiyor. Uluslararası etkinlikler sayesinde her zaman ulaşma şansınızın olmadığı melek yatırımcılarla iletişim kurma şansı elde ediyorsunuz. Türkiye, bu açıdan mükemmel bir şekilde çığır açan bir ortam sunuyor. Melek yatırımlar ve startup'larla ilgili uygulamaları görmek açısından öncülük yaparak bizler için bir merkez oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mandela'nın torunundan Afrika'nın çözümü Afrika'da vurgusu

Nelson Mandela, Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turizmcilerden 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a yatırım isteği
Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mandela'nın torunundan "Afrika'nın çözümü Afrika'da" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]