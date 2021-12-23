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Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu

23.12.2021 15:38
Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu

"En iyi enstrümantal solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanına sahip Avi Avital ve dünyanın önemli orkestralarıyla verdiği konserlerle dikkati çeken piyanist-besteci Ohad Ben-Ari, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verdi.

"En iyi enstrümantal solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanına sahip Avi Avital ve dünyanın önemli orkestralarıyla verdiği konserlerle dikkati çeken piyanist-besteci Ohad Ben-Ari, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu, dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda verilen konserde klasik müzikten caza, yerel müziklerden farklı tınılara kadar çok farklı sesleri mandolinle dinleyicilerin beğenisine sunan Avi Avital'e piyanoda Ohad Ben-Ari eşlik etti.

Konserde Ravel, Mozart, Beethoven ve Bach eserlerinin yanı sıra İspanyol besteci Falla'nın "Yedi İspanyol Halk Şarkısı", İsrailli besteci M. Lavry'den "Üç Yahudi Dansı" icra edildi.

"Siyah Beyaz Barok" konseri

CRR'de 26 Aralık Pazar akşamı ise İstanbul Oda Orkestrası "Siyah Beyaz Barok" başlıklı konser verecek. Hakan Şensoy'un yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, piyanist Gökhan Aybulus ve Cem Babacan solist olarak yer alacak.

Konserin teması bugün müzikte kullanılan kavram ve terimlerin ortaya çıktığı barok dönem üzerine kurgulandı. Konserde, bu dönemin önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın eserleri seslendirilecek.

Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu
Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu
Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mandolin virtüözü Avi Avital, CRR müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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