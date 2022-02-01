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Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu - Son Dakika

Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu

01.02.2022 09:18

Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu Bursa'da bir vatandaş rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi.

Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu

BURSA - Bursa'da bir vatandaş rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek isteyen vatandaş, el frenini çekmeyi unutunca rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araç sahibinin aracından inerek lastikleri kontrol etmek istediği ve o sırada el frenini çekmeyi unutunca aracın rampa aşağı gittiği, aracı ise tutarak durdurma anları görüldü.

Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu

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Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu - Son Dakika
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