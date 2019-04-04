Mandzukic, 2021'e Kadar Juventus'ta
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Hırvat forvet Mario Mandzukic'in sözleşmesini uzattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A
) ekibi Juventus
, Hırvat forvet Mario Mandzukic
'in sözleşmesini uzattı.
Juventus Kulübü, 32 yaşındaki golcü futbolcu Mandzukic'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu. Almanya
'da Wolfsburg
ve Bayern Münih
, İspanya
'da Atletico Madrid
gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, 2015'te Juventus'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4. sezonunu geçiren Mandzukic, takımıyla şu ana kadar çıktığı 159 maçta 43 gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:00 Kaynak: AA
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