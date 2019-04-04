Son Dakika Haberleri: Mandzukic, 2021'e Kadar Juventus'ta

Mandzukic, 2021'e Kadar Juventus'ta

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Hırvat forvet Mario Mandzukic'in sözleşmesini uzattı.

Mandzukic, 2021'e Kadar Juventus'ta, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Hırvat forvet Mario Mandzukic'in sözleşmesini uzattı.

Juventus Kulübü, 32 yaşındaki golcü futbolcu Mandzukic'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Almanya'da Wolfsburg ve Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, 2015'te Juventus'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4. sezonunu geçiren Mandzukic, takımıyla şu ana kadar çıktığı 159 maçta 43 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:00 Kaynak: AA

İtalya Serie A, Juventus, Mario Mandzukic, Spor
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