Mandzukic, Beşiktaşlı Vida ile görüştü! Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mandzukic, Beşiktaşlı Vida ile görüştü! Türkiye... - Son Dakika Spor

Mandzukic, Beşiktaşlı Vida ile görüştü! Türkiye...

7 saat önce

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'a, menacerler aracılığıyla geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic önerilmişti.

Mandzukic, Beşiktaşlı Vida ile görüştü! Türkiye..., System.String[]

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'a, menacerler aracılığıyla geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic önerilmişti.


Yıldız isimle ilgili olarak kararını liglerin durumunun belli olmasının ardından verecek olan yönetimin, Hırvat forvet konusunda genç hocanın da görüşünü istediği belirtildi.


Katar'daki hayatından memnun olmayan ve Avrupa'ya dönmek için gün sayan Mandzukic'in, Siyah-Beyazlılar'ın durumuyla ilgili olarak Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'yla dialog halinde olduğu belirtildi. Al Duhail'de yıllık 7 milyon Euro'luk maaşını bırakmaya hazır olan 33 yaşındaki hücumcunun, 'Vida tarifesine' olumlu baktığı ve 3 milyon Euro'luk maaşı kabul edebileceği kaydedildi.


(Fanatik)

Mario Mandzukic, Juventus, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:11 

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