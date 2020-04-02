Son Dakika › Spor › Mane 3.5 milyon dolara hastane yaptırıyor - Son Dakika Spor
Mane 3.5 milyon dolara hastane yaptırıyor
33 dakika önce
Futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, hastanenin 3.5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'nin karşıladığını belirtti.
Futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, hastanenin 3.5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'nin karşıladığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:47
Son Dakika Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti