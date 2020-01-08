Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

6 saat önce

Liverpool'un Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.

Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi, System.String[]

Liverpool'un Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.


Liverpool'un Afrikalı yıldızı kariyerinde bir ilke imza attı. Senegalli golcü Sadio Mane, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Son olarak takım arkadaşı Muhammed Salah'ın aldığı ödül, bu yıl da 27 yaşındaki Mane'ye gitti. Daha önce Eto'o ve Yaya Toure 4 kez ödüle layık görülürken, Mane de ödülü alan 18. farklı futbolcu olmuş oldu.


Yılın 11'inde 3 Liverpoollu futbolcu


Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçilirken, yılın 11'inde de yer aldı. Mane'nin yanı sıra Liverpool'dan 2 takım arkadaşı da kadroda bulunuyor. İngiliz ekibinin deneyimli stoperi Matip ve yıldız oyuncu Muhammed Salah da Afrika'da belirlenen yılın 11'ine seçildi.


Afrika'da yılın 11'inde şu isimler yer alıyor:


Andre Onana (Ajax)


Serge Aurier (Tottenham)


Joel Matip (Liverpool)


Kalidou Koulibaly (Napoli)


Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)


Idrissa Gueye (Paris Saint Germain)


Riyad Mahrez (Manchester City)


Hakim Ziyech (Ajax)


Mohammed Salah (Liverpool)


Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)


Sadio Mane (Liverpool) - İSTANBUL

sadio mane, Liverpool, Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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