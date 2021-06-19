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Manevi Evlat Büyükşehir'den Yaş Almış Babalara Vefa - Son Dakika

Manevi Evlat Büyükşehir'den Yaş Almış Babalara Vefa

19.06.2021 10:04
Manevi Evlat Büyükşehir'den Yaş Almış Babalara Vefa, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Babalar Günü' dolayısıyla yaş almış babaları unutmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Babalar Günü' dolayısıyla yaş almış babaları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi ekipleri Kemal Şahin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, yaş almış babalara çiçek ve temizlik kitlerinden oluşan özel bir paket dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri ise merkezde yer alan Emekli Evi'nde yaş almış babalara müzik ziyafeti yaşattı.

"Tüm gücümüzle yaşlı vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Yaşlı Destek Birimi'nde görevli Cihan Tanrıverdi, "Başkanımız Vahap Seçer'in selamlarını ve hediyelerini yaşlılarımıza getirdik. Yaşlı Destek Birimi olarak 13 ilçede ulaşmadığımız, hizmet vermediğimiz, dokunmadığımız yaşlı kalmamasını amaçlıyoruz. Evde bakım, evde temizlik, evde fizyoterapi, ambulans ve doktor hizmetleri, evde tadilat hizmetleri sağlıyoruz. 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan veya bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu hizmet üzerinde özenle durduklarını belirten Tanrıverdi, "Mahalle mahalle muhtarlarla görüşüp mümkün olduğunca tüm gücümüzle yaş almış vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yad edilmek harika ötesi bir şey"

Kemal Şahin Bakım Yurdu'nda yapılan etkinliği yorumlayan yaş almış vatandaşlardan Ali Dağtekin, "Böyle bir etkinlik yaparak bizleri hatırlamanız çok güzel bir ayrıcalık. Böyle bir günde hatırlanmak, anılmak hele Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yad edilmek harika ötesi bir şey" diye konuştu.

Başkan Seçer başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dağtekin, Mersin'de yaş almışlara yönelik hizmetin olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yollarda yaşlı bakım araçlarının görülmesi, bütün ilçelerde yaşlı insanlara ulaşılması gerçekten çok takdire şayan bir davranış. Bu mücadele ve bu yoğunlukta Başkanımız'ın yolu açık olsun. Bu şekilde çalışıldığı sürece başarılar kendiliğinden gelecek. İnsanlar çok memnun. Evlerinde yalnız insanlara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Anneler Günü, Babalar Günü ve diğer günlerde hatırlanmak bunlar çok güzel şeyler. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Hepimiz duygulandık"

Düzenlenen etkinlikten keyif aldığını belirten Servet Bulutlu, "Hepimiz duygulandık. Vahap Bey'i severim, uzaktan da olsa gördüm. Karşılaştık bir kaç defa, etkinliklerini görüyorum, duyuyorum, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Emekli Evi'nde düzenlenen etkinlik yaş almışları mutlu etti

Mersin Emekli Evi'nde Babalar Günü için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından dolu dolu bir etkinlik düzenlendi. Katılımın fazla olduğu etkinlikte müzik dinletisi ile güzel vakit geçiren yaş almış babalar, okudukları şiirlerle hep beraber duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de katıldı.

"Sizin aydınlık yüzlerinizi gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz"

Etkinliğe katıldığı için duyduğu mutluluğu ifade eden Gündeş, "Sizin aydınlık yüzlerinizi gördüğümüz zaman gerçekten mutlu oluyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri Yenice'den Anamur'a kadar sürdürmek istiyoruz. Yaşamın bu kadar ağır ve öteki yüzüne rağmen sizi huzurlu ve mutlu olarak görmek istiyoruz. Hep birlikte umarım bunu yaşarız. İyi ki varsınız" dedi.

"Babalar Günü ile birleştirerek ruhlarını müzikle besleyelim istedik"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Emekli Evi sorumlusu Gülşah Arslan, "Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına alan pandemiden en çok emeklilerimiz etkilendi. Karantinadan, sokağa çıkma yasaklarından en fazla etkilenen grup bu grup oldu. Normallaşmeyle birlikte biz de onların ruhsal, mental yorgunluklarına bir nebze olsun dokunabilmek istedik. Bunun için de önümüzde yine çok güzel bir gün; Babalar Günü vardı. Babalar Günü ile birleştirerek ruhlarını müzikle besleyelim istedik. Vahap Başkanımız'ın da onlara sevgi ve selamlarıyla birlikte hediyeler sunmak için burada toplandık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Özlem Yaşar, pandemiyle birlikte yaş almış vatandaşların evlerinde kapalı kalmalarından dolayı çok bunaldıklarını belirterek, "Onları bu bunalımdan kurtarmak, evlerinden çıkarmak amacıyla böyle bir etkinlik planladık. Canlı müzik eşliğinde onlarla bir araya geldik, mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda yaş almış babalara hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 19. 6. 2021 09: 43: 35

Manevi Evlat Büyükşehir'den Yaş Almış Babalara Vefa

Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Manevi Evlat Büyükşehir'den Yaş Almış Babalara Vefa - Son Dakika


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