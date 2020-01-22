Manevi rehberlik birimi kuruldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) –Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü gereğince Düzce İl Müftülüğü ile Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere yönelik 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturuldu.



Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlülerine yönelik din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma kazandırılması manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 'Manevi Rehberlik Birimi' hayata geçirildi.



Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde oluşturulan Manevi Rehberlik Biriminde Düzce İl Müftülüğü personeli Eğitimi Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından Pazartesi hariç hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor. - DÜZCE