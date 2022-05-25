"Manevi tazminatlardan tahsil edilen 150 bin TL, Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarına yönelik," Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır. Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yönelik açıklama yaptı. Avukat Aydın, 'Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Aydın ayrıca, "Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır" açıklamasında bulundu.

(Hülya Keklik/İHA)