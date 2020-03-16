Manevra yapan araç göle uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manevra yapan araç göle uçtu - Son Dakika

Manevra yapan araç göle uçtu

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde göl kenarında manevra yapan araç, kontrolden çıkarak göle uçtu.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde göl kenarında manevra yapan araç, kontrolden çıkarak göle uçtu. Çamurlu zeminde araç kontrolünü kaybedip göle düşen araç içindekiler canlarını zor kurtardı.


Olay, Keşan'da Kocadere Göleti kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarında bulunan bir pickup araç, bir süre göl kenarında bekledikten sonra hareket etti. Göl kenarında ileri geri manevralar yapan araç, bir süre sonra zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle göle uçtu.


Çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, aracın bir süre kıyıda tutunmaya çalıştığı, ancak tüm çabalara rağmen göle düştüğü ve yavaş yavaş gözden kaybolduğu görüldü. Aracın suya batmasıyla beraber içeride bulunan kişiler ise aracı terk etti.


Olayın ardından gölete Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aracı terk ederek dışarı çıkan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kocadere, Edirne, Keşan, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
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