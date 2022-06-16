Manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika
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Manevra yapan beton mikseri devrildi

16.06.2022 18:04
Manevra yapan beton mikseri devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bina ile yol arasındaki boşluğa devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bina ile yol arasındaki boşluğa devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Koyunbaba Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta geri manevra yapan 48 V 2945 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bina ile yol arasındaki boşluğa devrildi.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, kaza yerine koştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinden çıkarılan sürücü Furkan K., hastaneye kaldırılırken ayak bileğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beton mikserinin devrilerek çarptığı binanın duvarlarının çarpmanın etkisiyle kırıldığı görüldü. - MUĞLA

Manevra yapan beton mikseri devrildi
Manevra yapan beton mikseri devrildi
Manevra yapan beton mikseri devrildi

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika

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