Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, kaza yerine koştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinden çıkarılan sürücü Furkan K., hastaneye kaldırılırken ayak bileğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika

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