Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü - Son Dakika

KOCAELİ'de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özmen, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gölcük'te önceki gün meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Özmen'i Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Özmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Adem Özmen'in ölümü üzüntü yarattı.