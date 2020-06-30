Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü - Son Dakika

Adem Özmen'in cenazesi bugün Gölcük Belediyesi 'nin önüne getirildi. Belediyenin önünde dualar okunmasının ardından cenazesi Gelincik Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer , işçinin yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Adem Özmen'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mahmuriye mezarlığında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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