Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada

04.07.2022 15:02

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini kırdı. 40 gün iş göremez raporu verilen mağdur polise gidip sorumlulardan şikayetçi olurken, adamın otobüs içinde düşme anı kameraya saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Selimpaşa- Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelen olayda evine gitmek için İEET otobüsüne binen 40 yaşındaki Gökhan Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü. Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti.

40 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz'in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. 40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"HİÇ KİMSE İLGİLENMEDİ"

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan Gökhan Biliz "Ben evime gitmek için Selimpaşa'dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsuna bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, 'ne halin varsa gör' dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım" dedi.

YORUMLAR (1)
500
SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI
Kaynak: İHA

Silivri Devlet Hastanesi, Selimpaşa, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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