Manevra yapan motosiklet ata çarptı - Son Dakika

- Manevra yapan motosiklet ata çarptı

KİEV - Ukrayna'nın Yaremcha kentinde seyir halindeki motosiklet grubundan biri, manevra yaptığı sırada önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosikletçi yol kenarına savrulurken, sürüklenen motosiklet ise ata çarptı. Kaza sonucu sürücünün bacağı kırılırken, at da yaralandı.

Ukrayna'nın Yaremcha kentinde bir motosikletçi grubu seyir halindeyken aralarından biri, manevra yaptığı sırada kayarak önündeki motosikletin tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek bir ata çarptı. Motosikletin ayağına çarpmasıyla yere kapaklanan at yaralandı, o anlar ise diğer bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Sürücünün bacağı kırıldı, atın sağlık durumu iyi

Kaza yapan motorcunun bir bacağının kırıldığı, tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi. Yaralı atın ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.