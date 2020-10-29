Manga'dan, İzmit'te '29 Ekim' konseri - Son Dakika

İZMİT Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manga grubu açık otoparkta konser verdi. Araçlarıyla alana gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında konseri izledi. İzmit 'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen arabada konser etkinliğinde Manga grubu sahne aldı. Bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelenler, otopark girişinde yapılan ateş ölçümünün ardından alana alındı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede sevilen şarkılarını seslendiren gruba, izleyiciler araçlarının farları ve kornalarıyla eşlik etti. Bazı kişiler araçlarından inerek, hemen araçlarının yanında grubu izledi.Pandemi döneminde arabalı konserlerin kendileri için değişiklik olduğunu söyleyen Saime Mete, "Çok güzel geçiyor. Bu dönemde çok güzel oldu. Hepimiz için değişiklik oldu. Bu dönemde bu tarz konserleri tercih ediyorum. Normalde de bu şekilde konser daha iyi" dedi.

Arabalı konserlerin daha düzenli olduğunu belirten Yunus Aktaş da "Bence arabalı konser, normal konsere göre çok daha keyifli. En azından bir kargaşa ortamı olmuyor. Normal konserlerde insanlar birbirini itiyor, zıplıyor. Şu anda burası çok daha düzenli ve çok daha keyifli geçiyor" diye konuştu.