Manga konseri İzmit'in Cumhuriyet'in coşkusunu arttırdı - Son Dakika

Alternatif rock müziği grubu Manga, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde verdiği konserle vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşattı.

Kocaeli'de Cumhuriyet'in ilanının 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit ilçesinde Manga konseri düzenlendi. Alternatif rock müziğin sevilen guruplarından birisi olan Manga, arabaları içinden konseri izleyen müzikseverlere unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Manga, birbirinden güzel ve hareketli müzikleriyle 29 Ekim gecesine renk katarken, arabalarıyla gelip, konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise, söylenen şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Pandemi kurallarına uygun olarak arabalarda takip edilen konser, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar şarkılara korna çalarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise arabaların üzerine ve yanlarına çıkarak konseri daha yakından dinledi. Konserin sonunda İzmit B: elediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Manga grubunun solisti Ferman Akgül'e çiçek takdim etti. - KOCAELİ