Son Dakika Haberleri: Manga Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu
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Manga Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu

1 saat önce

Manga Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştuKONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında alternatif rock müziği gruplarından Manga, verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Manga Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu
KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında alternatif rock müziği gruplarından Manga, verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi.
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği devam ederken, şenlik kapsamında ünlü müzik grubu Manga Akşehir ilçesinde konser verdi. Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 6 bin kişinin izlediği konserde Manga grubu, şarkılarını seslendiren Akşehirlileri eğlendirdi.
Konser öncesi Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiyi hareketli müzikleri ve dans şovları ile coşturan ünlü Sunucu ve Showman Doğukan Alsay geceye ayrı bir renk kattı. Binlerce kişiye hep bir ağızdan şarkılar söyletip, izleyenlerin cep telefonu ışıkları ile renkli görüntüler oluşturan Doğukan Alsay, hayranlarını coşturdu.
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Manga'nın Solisti Ferman Akgül'e ve sponsor firmalara plaket takdim edildi.
Manga Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
Nasreddin Hoca, Akşehir, Yerel
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