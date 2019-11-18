Son Dakika Haberleri: Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı
Son Dakika Güncel Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı - Son Dakika

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

6 saat önce

BURSA'da Botanik Park Bahçesi'nde, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı, System.String[]

BURSA'da Botanik Park Bahçesi'nde, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa Botanik Park Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen aileler, Botanik Park'ta mangal yapmak için ateş yaktı. Yakılan ateş söndürülmeyince, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
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