Mangal ateşi eve sıçradı, yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Öte yandan, yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Yangın, saat 23.55 sıralarında Vezirağa Mahallesi 2252 sokakta bulunan evin bahçesinden çıktı. Hasan K'ye (44) ait tek katlı evin bahçesinde mangal yakmadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince ikamete sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı elektrik kabloları da yangından zarar gördü.

İzmir 'in Konak ilçesinde tek katlı bir evin bahçesinde yakılan mangal eve sıçradı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:30

Kaynak: İHA

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