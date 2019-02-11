Son Dakika Haberleri: Mangal Ateşinden Çıkan Yangında 3 İşçi Dumandan Etkilendi

Mangal Ateşinden Çıkan Yangında 3 İşçi Dumandan Etkilendi

2 gün önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Mangal Ateşinden Çıkan Yangında 3 İşçi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mangaldan başlayıp bacada devam ettiği belirlenen yangında iş yerinde büyük hasar oluşurken, 3 iş yeri çalışanı dumandan etkilendi.

Olay, Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede mangaldan başlayan yangın, çalışanların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleye rağmen bacaya ve çatıya sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonunda söndürülürken, iş yerinin üst katında ve çatısında büyük çapta hasar oluştu.

Mehmet Ali ve Hüseyin Şahin isimli iki kardeşe ait iş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 personele ilk müdahale olay yerinde 112 ekibi tarafından yapıldıktan sonra, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldılar. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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